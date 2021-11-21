Çelikhan’da trafikte kış tedbirleri görüşüldü

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kuralları ihlal ve davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi, koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar görüşüldü.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yerleşim birimleri içinde ve dışında alınacak tedbirler, denetimlerde görevli personel ve ekip araçları, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, denetim faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyonun konuları ele alındı.

Kaynak: PHA