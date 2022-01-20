Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belediye ekipleri belirli yerlere mama bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçen Çelikhan Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelere mama ve yiyecek bıraktı. Dondurucu havanın hakim olduğu Çelikhan ilçesinde sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelikhan Belediyesi yetkilileri, “İlçemizde havanın çok soğuk olması nedeniyle sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Şu an aşırı bir soğuk var mamaları hayvanların ulaşa bileceği bozulmayacağı alanlara bırakıyoruz. Sokak hayvanları için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

iha