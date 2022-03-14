Çelikhan’da kerpiç ev depremde hasar gördü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Karagöl köyünde bulunan iki evde ufak çaptı hasar meydana geldi. Köyde bulunan kerpiç bir evin ahır duvarı ve betonarme bir evin duvarında çatlaklıklar oluştu. İlçe Kaymakamlığı tarafından köye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Depremde ölen ya da yaralıların olmadı öğrenilirken ekipler hasar tespit çalışmalarını yaptı.

Kaynak: PHA