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Çelikhan’da kadınlar istihdam edilecek

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kadınların istihdamına katkı sağlayacak olan ‘Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan’ Projesinin protokolü imzalandı.

09 Eylül 2022 Cuma 15:04
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Çelikhan’da kadınlar istihdam edilecek

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kadınların istihdamına katkı sağlayacak olan ‘Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan’ Projesinin protokolü imzalandı.

Çelikhan’da dezavantajlı kadınların çalışma hayatına katılarak istihdama daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Çelikhan Belediyesi tarafından hazırlanarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Üreten Kadınlar Güçlü Çelikhan’ Projesinin protokolü Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar’ın katılımıyla imzalandı.

Proje çecevesinde kurulacak kooperatif ile Çelikhan’da 40 dezavantajlı kadına gastronomi eğitimleri verilerek, istihdamları sağlanacak, ürettikleri ürünler ise kooperatif üzerinden satışa sunulacak

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasından imzalanan proje ile Çelikhan SYDV de kayıtlı ücretsiz aile işçisi kategorisinde yer alan 16- 29 yaşlarındaki 40 genç kadının; eğitim alarak meslek edinmeleri, kooperatif çatısı altında toplanarak iş gücü piyasasına girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Proje sonunda kadınların girişimcilikleri ve yetenekleri bir araya getirilmiş ve tam donanımlı bir yemek pasta ve fırın işletmesi kurulmuş olacaktır. Kadınların yemek, pasta ve fırın atölyelerinde üretim yapmaları, ürettikleri ürünleri kooperatif çatısı altında satmaları hedefleniyor.

Kadının iş yaşamında yer almasının bireysel ve toplumsal kalkınma açısından önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek protokolü imzalanan projenin Çelikhanlı kadınlar için hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Çelikhanlı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını ve istihdamını sağlamak amacıyla 2 milyon 596 bin bütçeli projenin protokolü imzalandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 09.09.2022 17:42
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