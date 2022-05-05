Çelikhan’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman- Çelikhan karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

Ali Asker Aslan idaresindeki 27 NC 696 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 NY 917 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hatice Aslan, Aycan Aslan, Nuri Yaşar ve Zeliha Yaşan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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