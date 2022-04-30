Çelikhan’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosuyla başlatılan denetimler kapsamında İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve trafik ekipleri ile birlikte emniyet kemeri denetimi yaptı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, emniyet kemeri denetimi esnasında araç sürücülerine broşür dağıttı.

Denetimler esnasında değerlendirmede bulunan Kaymakam Arslantürk, “Bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için vatandaşlarımızdan emniyet kemerini takmalarını önemle rica ediyor, bütün Çelikhanlı hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz” dedi.

Kaynak: PHA