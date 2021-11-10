Çelikhan Kaymakamı Arslantürk'ün 10 Kasım mesajı

“Atatürk, tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biridir”

Türk ulusunun baskılara boyun eğmeyeceğini, bağımsızlık meşalesinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini belirten Kaymakam Abdullah Arslantürk, mesajında; “Bugün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve rahmetle ile anıyoruz. Zor şartlar altında verilen Milli Mücadele’de, Türk milleti tarih sahnesinden silinmeye çalışılmıştır. Atatürk, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek, saygın ve şerefli Türk ulusunun baskılara boyun eğmeyeceğini, bağımsızlık meşalesinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini ve ilelebet payidar kalacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Atatürk, tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biridir. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında da yerini almıştır. Bağımsızlık Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar Milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.