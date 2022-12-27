Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçede 110 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında eğitim verilirken, hazırlanan broşürler dağıtıldı. 30 kadına ise cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek kullanımı konusunda eğitim verildi. Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasının tanıtımı noktasında kadınlara ulaşmaya devam edeceklerini söylediler.
Çelikhan Emniyetinden Kadınlara KADES Eğitimi
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde “kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlıyız” kapsamında kadınlara KADES uygulaması hakkında eğitim verildi.
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:19
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