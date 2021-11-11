Çelikhan'da yüzen adalarda dalgıç ekipleri incelemede bulundu

Çelikhan'ın Petelik mevkiinde bulunan baraj üzerinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alıyor.

Çat Baraj gölü yüzeyinde bulunan yüzen adaların su debisinin azalması ve rüzgarla kıyıya oturarak tahrip olmasının engellenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce dalgıç ekipleri suda fizibilite çalışmalarına başladı.

Yüzden adaların temine monte edilmesini hedeflediklerini ve bu nedenle dalgıç ekipleri tarafından suyun altında inceleme yaptıklarını aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, “Yüzen adaların su yüzeyinde sabitleşmesi için yapılan projenin kabul edilmesi ile beraber çat barajında fizibilite çalışması yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan projesi kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri yüzen adaların su altındaki bölümlerin fotoğraf ve video çekimleri yapıldığı belirtti” dedi.