Çelikhan'da yamaç paraşütü pilotları yüzen adalar için havalandı

Çelikhan'ın Petelik mevkiinde bulunan Çat Baraj Gölü yüzeyinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alıyor.

Yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar üzerinde Malatya Sportif Havacılık kulübünden gelen yamaç paraşütü pilotları tarafından keşif uçuşu yapıldı.

Yamaç paraşütü pilotları tarafından gerçekleştirilen keşif uçuşuna İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk’de eşlik etti.

Keşif uçuşunun ardından açıklamada bulunan Kaymakam Abdullah Arslantürk, “İlçemizde yüzen adaların tanıtımı ve bölgemizin turizmine katkı sağlamak amacıyla Malatya Sportif Havacılık kulübünden gelen yamaç paraşütü pilotları tarafından keşif uçuşu gerçekleştirildi. Uçuşa Mehmetçik Tepesi üzerinden başlayan yamaç paraşütü pilotları Ramazan Yıldız ve Mücahit Yıldız, Çat Barajı Yüzen Adalar üzerinden uçarak sorunsuz olarak baraj kenarına indiler. Çelikhan'da yüzen adalara sahip Çat Barajı bölgesinin uçuşa elverişli olduğunu, barajın ve yüzen adaların doğal güzelliğinin hayran belirtiler" dedi.

Yamaç paraşütü pilotları Ramazan Yıldız ve Mücahit Yıldız ise, yüzen adaların turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, uçuş için elverişli olduğunu ve tüm yamaç paraşütü pilotlarını bölgeye davet etti.