Çelikhan'da tuzlama çalışması devam ediyor

Bir haftadır aralıklar halinde devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan kar yağışının ardından don ve buzlanmaya karşı Çelikhan Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tuzlama çalışmaları hakkında açıklama yapan Çelikhan Belediye Başkanı Mehmet Bulut,"Kar yağışı buzlanmadan dolayı araç ve yayaların sıkıntı çekmemesi için belediye ekipleri olası trafik kazalarına karşı önlem alarak yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha rahat sürüş keyfi yaşamaları ve olası kazaların önüne geçmektir."dedi.

Kaynak: PHA