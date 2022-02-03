Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı

İlçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken veaçlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları için ekipler tarafından önceden belirlenen bölgelerde yem ve mama bırakıldı.

Çalışma içerisindeki ekipler adına yapılan açıklamada sokak ve caddelerde daha önce belirlenen yerlere mama ve yem bırakıldığı dile getirilerek halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulandı. Yapıalan açıklamada şöyle denildi: "Kar yağışı ve havanın soğuk olması nedeniyle sokak hayvanlarının karınlarını doyurmak için veteriner ekiplerimiz mama ve yiyecekleri bozulmayacağı alanlara bırakarak ve bu çalışmaları sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarımız yemek bulamakta zorlandığını ve bu karlı havada onları unutmamamız gerekiyor. Halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Kaynak: PHA