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Çelikhan'da eğitim masaya yatırıldı

Adıyaman Çelikhan ilçesinde ilçe milli eğitim müdürleri ile sene başı bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
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Çelikhan'da eğitim masaya yatırıldı

Çelikhan ilçesi Öğretmenevi Toplantı Salonunda Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın başkanlığını yaptığı ilçe müdürleri toplantısına Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri katıldı.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından ilçelerin bir üst eğitim kademesine geçiş sınav verileri ve okullarda yürütülen akademik başarıyı arttırma çalışmaları hakkında sunum yapıldı.
Toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar ve pansiyonlar hakkında detaylı bilgiler verildi.
Toplantıda okul ve kurumların sene başı işlemleri, taşıma merkezleri, okul ve kurum tadilat, onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetleri, LGS analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, YKS sonuçlarının değerlendirilmesi, Ortaöğretim okullarında nakil iş ve işlemlerinin hassasiyet ile takip edilmesi ile ilgili son durum bilgileri paylaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilçe müdürlerimize hitaben; eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürleri olarak üzerlerine büyük görev düştüğünü belirterek, ilçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmelerinin önemini vurguladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinin yapılan faaliyetlerin yürütülmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını dile getirdi.
Müdür Aşcı, toplantıda ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçelerine dair ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda il merkezi ve ilçelere yapılması planlanan yatırım programları hakkında çalışmaların hızlandırılması ve okul öncesi eğitimde okullaşmanın arttırılması için yapılacak çalışmalar, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, mesleki eğitim merkezleri, köy yaşam merkezleri, hayat boyu öğrenme merkezleri ve kurs faaliyetleri konusunda fikir alışverişi yapıldı.
İl Müdürü Ramazan Aşcı’nın genel bir değerlendirme konuşması ve iyi dileklerinin ardından toplantı sona erdi. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.08.2022 11:36
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