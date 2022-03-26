Çelikhan'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı

Çelikhan'ın simgesi olan Petelik mevkiinde bulunan hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi bulmasıyla Çat Baraj Gölü yüzeyinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada donmuştu.

Hava sıcaklığının mevsim normalinde dönmesinin ardından buzları çözülen Çat Baraj Gölü'nün buzlarının çözülmesiyle oluşumu 3 bin yılda tamamlayan yüzen adalar hareket etmeye başladı. Yüzen adaların hareket etmesiyle manzarayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına kaydederek bu anıyı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: PHA