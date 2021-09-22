Başkanın Aydın'ın girişimleriyle su toprakla buluşuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Adıyaman'a kazandıracağımız projelerle suyun gücü milletimizle buluşuyor. Adıyaman'ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“Adıyaman’a ciddi bir ekonomik girdi sağlayacak”

AK Parti GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın ise, “Adıyaman-Çelikhan Sulaması Şebekesi Tamamlanması Projesi" ile kentimize sulama alanında 30 Milyon TL'lik büyük bir yatırımı daha gerçekleştireceğiz. Kırsal kalkınma ile birlikte Adıyaman’a ciddi bir ekonomik girdi sağlayarak üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.