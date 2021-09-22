banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1407.46
ALTIN
493.16
DOLAR
8.6379
STERLİN
11.8153
EURO
10.1438

Başkanın Aydın'ın girişimleriyle su toprakla buluşuyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sulama şebekesinin tamamlanması projesi için 30 Milyon TL ödenek ayrıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:50
5 Okunma
Başkanın Aydın'ın girişimleriyle su toprakla buluşuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Adıyaman'a kazandıracağımız projelerle suyun gücü milletimizle buluşuyor. Adıyaman'ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“Adıyaman’a ciddi bir ekonomik girdi sağlayacak”

AK Parti GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın ise, “Adıyaman-Çelikhan Sulaması Şebekesi Tamamlanması Projesi" ile kentimize sulama alanında 30 Milyon TL'lik büyük bir yatırımı daha gerçekleştireceğiz. Kırsal kalkınma ile birlikte Adıyaman’a ciddi bir ekonomik girdi sağlayarak üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

 

 

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
Başkanın Aydının Girişimleriyle Su Toprakla Buluşuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatı katı değil ‘tütün’ katı
Çatı katı değil ‘tütün’ katı
Çelikhan'da yamaç paraşütü pilotları yüzen adalar için havalandı
Çelikhan'da yamaç paraşütü pilotları yüzen adalar için havalandı
Kaymakam Arslantürk, sorunları dinledi
Kaymakam Arslantürk, sorunları dinledi
Kaymakam Arslantürk, vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakam Arslantürk, vatandaşlarla bir araya geldi
Tarım aracı şarampole devrildi: 2 yaralı - Videolu Haber
Tarım aracı şarampole devrildi: 2 yaralı - Videolu Haber
Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
Kaymakam Uçar'dan şehit ailelerine veda ziyareti
Kaymakam Uçar'dan şehit ailelerine veda ziyareti
Çelikhan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Çelikhan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kaymakam Uçar, esnaflara veda etti
Kaymakam Uçar, esnaflara veda etti
PKK’ye destek sağlayan 2 kişi tutuklandı
PKK’ye destek sağlayan 2 kişi tutuklandı
Kaymakam Uçar: Büyük zaferin milletçe kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz
Kaymakam Uçar: Büyük zaferin milletçe kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz
Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi
Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi
Çelikhan'da eğitim kurul toplantısı yapıldı
Çelikhan'da eğitim kurul toplantısı yapıldı
Yol kenarında taşlar arasına gizlenmiş tabancaya 1 gözaltı
Yol kenarında taşlar arasına gizlenmiş tabancaya 1 gözaltı
Tütün tarlasına kenevir ekti gözaltına alındı
Tütün tarlasına kenevir ekti gözaltına alındı
Milletvekili Taş, Çelikhan’ın tüm köy ve mezralarını gezdi
Milletvekili Taş, Çelikhan’ın tüm köy ve mezralarını gezdi
Çelikhan’da trafik kazası: 2 yaralı
Çelikhan’da trafik kazası: 2 yaralı
Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı
Çelikhan’da felaketlerle ilgili toplantı
Bitkin düşen leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
Bitkin düşen leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
Polis ve jandarmadan orman nöbeti
Polis ve jandarmadan orman nöbeti
Kaymakam Uçar, YKS il birincisini ödüllendirdi
Kaymakam Uçar, YKS il birincisini ödüllendirdi
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - Videolu Haber
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Kaymakam Necdet Uçar'dan Dr. Kübra Çilesiz'e başarı belgesi
Kaymakam Necdet Uçar'dan Dr. Kübra Çilesiz'e başarı belgesi
Çelikhan’da muhtarlara 'Aşı İkna' semineri
Çelikhan’da muhtarlara 'Aşı İkna' semineri
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'ın Kurban Bayramı mesajı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'ın Kurban Bayramı mesajı
Çelikhan’da 15 Temmuz kutlaması
Çelikhan’da 15 Temmuz kutlaması
Çelikhan Ziraat Bankası Şubesine yeni müdür atandı
Çelikhan Ziraat Bankası Şubesine yeni müdür atandı
Çelikhan'da, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin değerlendirme toplantısı
Çelikhan'da, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin değerlendirme toplantısı
Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı
Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim