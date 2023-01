2022 yılının ilk yarsının pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar, ikinci yarsının ise her ne kadar kısıtlamalar kalksa da bu kez de değişken fiyatlamalar sebebiyle oluşan çalkantılı süreç ile geçtiğini kaydeden Başkan Çatan, "Esnaf olarak satılan ürünlerin yerine konulamaması gibi sıkıntılarımız oldu. Geride kalan 2 yılı da esnaf borç içinde geçirmişti. 2022’in ikinci 6 ayında kısıtlamaların kaldırılması bize yetmedi. Esnafın desteklenmesi ve kredi lazımdı. İlk etapta kredi limitlerimiz yıllık yüzde 9.5 faiz ile 200 binden 350 bin liraya çıkarıldı. İki ay önce de yıllık yüzde 7.5 faiz ile 500 bin liraya çıktı. Bu da çok talep gördü. Çok talep olunca da, limite ulaşmakta zorluk yaşanmaya başladı. 200 isteyene 100, 300 bin isteyene de 200 bin lira verildi. Krediler azar azar dağıtılmaya başlandı. Bu da esnafın çok büyük ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Pandemi ardından esnaf, hayatını devam ettirebilmek için borçlanmaya mecbur kaldı" dedi.

"Zincir marketlerin bir an önce şehrin dışına çıkabilecek duruma getirilmesi gerekiyor"

2023 yılında da esnaflarla ilgili kaygılarının devam ettiğini ifade eden Başkan Çatan,"Esnaflarımız 2022 yılını borçlu kapatıyor. Herkesin borcu var. Esnafın 2023 yılında devletten uzun vadeli ve sıfır faizli kredi ihtiyacı var. Bir de zincir marketlerle ilgili olarak perakende yasasının bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Zincir marketler, elimizdeki ekmeği almaya devam ettikçe; biz kredi için banka kapısından eksik olmayacağız. Sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden ricamızdır ve bu talebimiz devam etmekte; ama ne hikmetse asla bu konu için harekete geçilmiyor. Hep sözde kalınıyor. Zincir marketlerin bir an önce şehrin dışına çıkabilecek duruma getirilmesi gerekiyor. Tekneden, karavana ve buzdolabına kadar her şeyin satıldığı bu zincir marketlerdeki ürünlerin de sınırlandırılması gerekiyor. Yoksa yakın zamanda esnaf olamayacak. Onlar kazandıkları parayı dışarı çıkarıyorlar; ama biz sermayenin içeride dönmesini sağlıyoruz. Bir esnafta yapılan alışveriş diğerine yansıyor. Yine aynı özeni vatandaştan da bekliyoruz. Yerel esnafı tercih etmeye çalışalım. Lütfen buna özen gösterelim"şeklinde konuştu.