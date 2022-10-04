Yıldırım: Memur zammı eridi, enflasyon farkı aylık olarak verilmelidir

Yıldırım yaptığı basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Eylül ayında enflasyon (TÜFE) % 3.08 artmıştır. Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre bu oran %5.30’’dur. Yine TUİK’e göre 12 aylık enflasyon %83.45 İken ENAG’a göre %186.27’dir.

Böylelikle ikinci altı aylık enflasyon %7.06 olmuş, yılın ikinci altı aylık dönem için verilen % 7 oranındaki artış yine dönem bitmeden erimiştir. Kamu çalışanları sene başına kadar yine cebinden yemeye devam edecektir.

Açıklanan bu oran vatandaşın bizzat yaşadığı ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu da göstermemektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in verilerine göre yapılıyor olmasının ve TUİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini ne yazık ki aylığından başka geliri olmayan memur ve emekliler ile dar gelirli vatandaşlar ödemektedir.

ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK ÖDENMELİDİR!

İstisnasız her toplu sözleşmede verilen artışlar dönem bitmeden enflasyon altında kalmış, kamu çalışanları ve emeklileri cebinden harcadıkları enflasyon farkını altı aylık dönemlerle almıştır. Ancak önemli bir husus, kamu çalışanları ve emeklilerin cebinden harcanan kayıplar karşılanmamakta, enflasyon farkı dönem bittikten sonra verilmektedir.

Yıllardır oluşan mağduriyetin giderilmesi için enflasyon kayıpları aylık olarak karşılanmalıdır.

TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR

YETKİLİ ancak ETKİSİZ sendikaların “tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalamış oldukları 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir.

İkinci altı ay için alınan artış sadece %7 iken, alınan artışın hepsi sadece ilk üç ayda erimiş, kalan üç ayda da TUİK enflasyonunun dahi altında kalacağı aşikardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2023-2025)’a göre bile 2022 için yıl sonu enflasyon %65, 2023 için öngörülen enflasyon tahmini ise %24.9’dur.

Açıklanan bu beklentilere göre 6. Dönem toplu sözleşmede alınan artışların hiçbir anlamı ve hükmü kalmamıştır. 2022 ve 2023 yılında alınan tüm artışların bu oranların altında kalacağı çok nettir. Zaman kaybedilmeden toplu sözleşme oluşan bu durum karşısında yenilenmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN EYLÜL AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Eylül ayında yılın ikinci altı ayı için yapılan %7’lik artışın karşılığı 397,62 TL iken Eylül ayı enflasyonuna göre bu artışın 568,23 TL’si ilk iki aydan erimiştir.

Aynı şekilde;