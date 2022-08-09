Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi

Yıldırım, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Temmuz ayında enflasyon (TÜFE) % 2.37 artmıştır. Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre bu oran % 5.03’’tür.

Yılın ikinci altı aylık aylık dönem için verilen % 7 oranındaki artışın neredeyse yarısı erimiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın bizzat yaşadığı ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu da göstermemektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in verilerine göre yapılıyor olmasının ve TUİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini ne yazık ki aylığından başka geliri olmayan memur ve emekliler ile dar gelirli vatandaşlar ödemektedir.

TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR

YETKİLİ ancak ETKİSİZ sendikaların “tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalamış oldukları 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir. 2022 Ocak ayında alınan artışlar da daha ilk aydan erimiş, alınan artış sadece %7.5 (%2.5 ek artış) iken ilk altı aylık enflasyon %42.34 olmuştur.

İkinci altı ay için alınan artış sadece %7 iken, alınan artışın neredeyse yarısı yine ilk aydan erimiş sonraki aylarda tamamının eriyeceği ve yine memurların, emeklilerin enflasyon altında kalacağı aşikardır.

Merkez Bankasının açıklamış olduğu yılsonu ve 2023 enflasyon beklentilerine göre 6. Dönem toplu sözleşmede alınan artışların hiçbir anlamı ve hükmü kalmamıştır. Zaman kaybedilmeden toplu sözleşme oluşan bu durum karşısında yenilenmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN AĞUSTOS AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Temmuz ayında yılın ikinci altı ayı için yapılan %7’lik artışın karşılığı 397,62 TL iken Temmuz enflasyonuna göre bu artışın 190,75 TL’si ilk aydan erimiştir.

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