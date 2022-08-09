Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.774,93
ALTIN
1.035,11
DOLAR
17,95
STERLİN
21,74
EURO
18,38

Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi

BASK Adıyaman il temsilcisi Hacı Ahmet Yıldırım Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, ikinci altı ay için alınan %7’lik artışın yarısının ilk aydan eridiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
09 Ağustos 2022 Salı 11:52
46 Okunma
Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi

Yıldırım, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Temmuz ayında enflasyon (TÜFE) % 2.37 artmıştır. Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre bu oran % 5.03’’tür.

Yılın ikinci altı aylık aylık dönem için verilen % 7 oranındaki artışın neredeyse yarısı erimiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın bizzat yaşadığı ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu da göstermemektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in verilerine göre yapılıyor olmasının ve TUİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini ne yazık ki aylığından başka geliri olmayan memur ve emekliler ile dar gelirli vatandaşlar ödemektedir.

TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR

YETKİLİ ancak ETKİSİZ sendikaların “tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalamış oldukları 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir. 2022 Ocak ayında alınan artışlar da daha ilk aydan erimiş, alınan artış sadece %7.5 (%2.5 ek artış) iken ilk altı aylık enflasyon %42.34 olmuştur.

İkinci altı ay için alınan artış sadece %7 iken, alınan artışın neredeyse yarısı yine ilk aydan erimiş sonraki aylarda tamamının eriyeceği ve yine memurların, emeklilerin enflasyon altında kalacağı aşikardır.

Merkez Bankasının açıklamış olduğu yılsonu ve 2023 enflasyon beklentilerine göre 6. Dönem toplu sözleşmede alınan artışların hiçbir anlamı ve hükmü kalmamıştır. Zaman kaybedilmeden toplu sözleşme oluşan bu durum karşısında yenilenmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN AĞUSTOS AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Temmuz ayında yılın ikinci altı ayı için yapılan %7’lik artışın karşılığı 397,62 TL iken Temmuz enflasyonuna göre bu artışın 190,75 TL’si ilk aydan erimiştir.

Aynı şekilde;

  • 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun kaybı 426,10 TL,
  • 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin kaybı 483,24 TL,
  • 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun kaybı 696,87 TL,,
  • 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin kaybı 467,51 TL,
  • 11/1 derece ve kadrodaki bir teknisyenin kaybı 446,78 TL,
  • 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) kaybı 740,20 TL’dir.

Son Güncelleme: 09.08.2022 11:57
Anahtar Kelimeler:
BASK Adıyaman İl Temsilcisi Hacı Ahmet YILDIRIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı
Adıyaman'da KESK üyelerinden toplu sözleşme tepkisi
Adıyaman'da KESK üyelerinden toplu sözleşme tepkisi
Tokur: Nimette de külfette de adalet istiyoruz
Tokur: Nimette de külfette de adalet istiyoruz
Teç-Sen’den ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ açıklaması
Teç-Sen’den ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ açıklaması
Başkan Osman İzci Kısa Sürede Çok İş Başardı
Başkan Osman İzci Kısa Sürede Çok İş Başardı
Tokur: Salgın gölgesinde kadınlar günü kutlu olsun
Tokur: Salgın gölgesinde kadınlar günü kutlu olsun
Aile Bakanlığının Emektarları Üvey Evlat Muamelesi Görmek İstemiyor
Aile Bakanlığının Emektarları Üvey Evlat Muamelesi Görmek İstemiyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim