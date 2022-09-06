Yıldırım: Memur ve emeklileri beklentilerin de, tuik enflasyonun da altında bırakılıyor

Yıldırım, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) % 1,46 artmıştır. Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre bu oran % 5.86’’dır.

Yılın ikinci altı aylık aylık dönem için verilen % 7 oranındaki artışın yarıdan fazlası altı aylık dönemin bitmesine dört ay kala erimiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın bizzat yaşadığı ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu da göstermemektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in verilerine göre yapılıyor olmasının ve TUİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini ne yazık ki aylığından başka geliri olmayan memur ve emekliler ile dar gelirli vatandaşlar ödemektedir.

TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR

YETKİLİ ancak ETKİSİZ sendikaların “tarihi(!) bir toplu sözleşme” diye imzalamış oldukları 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir.

İkinci altı ay için alınan artış sadece %7 iken, alınan artışın yarıdan fazlası sadece ilk iki ayda erimiş, kalan dört ayda da TUİK enflasyonunun dahi altında kalacağı aşikardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2023-2025)’a göre bile 2022 için yıl sonu enflasyon %65, 2023 için öngörülen enflasyon tahmini ise %24.9’dur.

Açıklanan bu beklentilere göre 6. Dönem toplu sözleşmede alınan artışların hiçbir anlamı ve hükmü kalmamıştır. 2022 ve 2023 yılında alınan tüm artışların bu oranların altında kalacağı çok nettir. Zaman kaybedilmeden toplu sözleşme oluşan bu durum karşısında yenilenmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN AĞUSTOS AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Ağustos ayında yılın ikinci altı ayı için yapılan %7’lik artışın karşılığı 397,62 TL iken Ağustos enflasyonuna göre bu artışın 310,67 TL’si ilk iki aydan erimiştir.

Aynı şekilde;

· 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun kaybı 332,92 TL,

· 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin kaybı 377,57 TL,

· 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun kaybı 544,48 TL

· 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin kaybı 365,28 TL,

· 11/1 derece ve kadrodaki bir teknisyenin kaybı 349,08 TL,

· 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) kaybı 578,34 TL’dir.