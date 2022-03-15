Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”

Tokur açıklamasında;
“Sayın Cumhurbaşkanı bugün 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen törende sağlık çalışanları adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek şu hususlarda düzenleme yapacaklarını ifade etmişlerdir:
- Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.
- Mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.
- Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.
- Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır.Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.
- Aile hekimlerinin ücretlerinde artış yapılacak.
Bu açıklama ile söz konusu düzenlemelerde genel bir çerçeve çizildiği görülmektedir. Söz konusu düzenlemeler uzun bir süredir bizim talep ederek, dile getirdiğimiz hususlarla ilgilidir. İfade edilen bu genel çerçeveleri olumlu bulmakla birlikte bu düzenlemelerin ete kemiğe büründüğü tasarı hali çok önemlidir.
Bu tasarıda mutlaka sosyal taraflarla hazırlanmalı ve çalışanların talepleri dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda bu düzenleme süratle gerçekleştirilmeli daha fazla beklenmemelidir.
Ücret artışlarında maaşa zam şeklinde tek ödeme temel talebimizdir. Ek göstergelerde hakkaniyet ilkesi mutlaka gözetilmelidir. Döner sermaye sistemi çalışan eksenli olarak dizayn edilmelidir.
Kısacası bugün açıklanan düzenlemelerde detaylar netleştikçe değerlendirmeler ve önerilerimiz bakanlık ve ilgili politika yapıcılarla paylaşılacak ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
Gayretimiz ve mücadelemiz ise çalışanların beklentilerini karşılayacak ve kronikleşen sorunlara çare üretecek düzenlemelerin hayata geçmesi içindir.” Dedi.