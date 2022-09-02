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Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, çalışanların hakkının her Platformda mücadelesini verdiklerini belirterek bir basın açıklaması düzenledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Eylül 2022 Cuma 22:26
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Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”

Başkan Tokur açıklamasında; “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde ve 25 Ağustos’ta yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır.

Türk Sağlık-Sen olarak hem hukuki süreci hem de bakanlıkla görüşmeleri titizlikle yürüterek çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz.

Açtığımız davalar düzenlemelerde kapsam dışı bırakılan çalışanlar ve teşvik ek ödemesinden mahrum edilen tüm çalışanlarının bu mağduriyetlerinin sonlanması, taban, teşvik ve destek ödemeleri çok düşük bırakılan sağlık hizmetlerinin cefakar çalışanlarının hakkını teslim edilmesi içindir.

Mücadelemiz çalışanları mağdur eden düzenlemelerin yeniden değerlendirilmeye alınması içindir.

Sosyal devlet ilkesinin gereğini hatırlatmaya, hak edene hakkının verilmesi adına vicdanların sesi olmaya devam ederek çalışanların haklı talepleri için mücadeleyi her daim sürdüreceğiz.

Taban, teşvik veya destek adı her ne olursa olsun yapılan tüm iyileştirmeler olumludur fakat çalışanlar adına makul dertlerine derman olabilecek düzenlemeler olması da bize göre bir zorunluluktur.

Sağlık çalışanları için bu anlamda reformun üstüne yeni bir çağ açılmasını istiyoruz.

Sorunları ve sahada görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımızın taleplerini tüm platformlarda Genel Merkezimizden şubelerimize kadar her bir teşkilat mensubumuzun gayreti ile gündeme getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz.

Eksikler tamamlansın, düşük ödemeler arttırılsın ve mutlu çalışan, mutlu Türkiye idealimize yaklaşılmasıdır gayemiz.

Biz mücadele edenlerin her zaman kazanamayacağını ama kazananların hep mücadele edenler olduğunu biliyoruz ve bu inançla sendikacılığımız yapıyoruz.

Tüm çalışanlar da Türk Sağlık-Sen’in 30 yıllık şanlı mazisi boyunca çizgisinden şaşmadan sendikacılık tarihini yazdığını, hak aramanın gereğini de her daim yaptığını iyi bilirler.

Ek ödemelerle ilgili de titiz bir hazırlık süreci ile davamızı açtık, görüşmelerimizi Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu idarecileri çerçevesinde sürdürüyoruz. Çözüm olana kadar da mücadelede kararlıyız.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” Dedi.

Son Güncelleme: 02.09.2022 22:28
Anahtar Kelimeler:
Tokur: Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz
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