Teker: Bizi yıkmaya çalıştıkça güçleniyoruz

Teker, sendikaya sahip çıkarak hep beraber burada olduklarını kimsenin yıkamayacaklarını söyledi.

Sendikalarını yıkmaya çalıştıklarını belirten Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TeçSen) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker, "Türkiye genelinde üye sayıları hayal edemedikleri kadar düştüğü için Sendikamızı yüzde 1 oyunu ile yıkmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Teker, Memur Sen ve ortağı dur durak bilmeden bizden başka kimse olmasın bizim dediğimiz olsun nasılsa siyasileri de arkamıza almışız dediğimiz dedik, bu güç zehirlenmesiyle ve Türkiye genelinde üye sayıları hayal edemedikleri kadar düştüğü için Sendikamızı yüzde 1 oyunu ile yıkmaya çalıştılar. Danıştaya gittik kazandık ve biz güçlenerek çıktık. Hatta yüzde 1 diye bir problemimiz de kalmadı Sendikaların üye sayılarına baktılar TEÇ-SEN yüzde 1'i aşmış ne yapalım. ‘Bunları biz yok etmeye çalıştıkça güçleniyorlar en iyisi yüzde 2 barajı getirelim dediler’ Hukuku çiğnediler danıştayın yüzde 1 kararı oradayken meclisten onayladılar, arkadaşlar bizim elimiz kolumuz bağlı değil 4688 kanunu bizim için var bizler sendikamıza sahip çıkarak hep beraber buradayız bizi kimse yıkamaz yıkamayacaksınız diyecez, sonrası? Danıştaya yine hukuksuz olan bu kararın yürütmesini durdurulması için dava açacaz barajları yıkacaz, malum senlerden istifaların daha artması içinde yapılan haksızlığı her platformda dile getireceğiz. Ama yüzde 2'ye muhtaç olmamaları içinde mücadele edeceğiz eşit şartlarda sahada alanda olacağız bizim derdimiz kamu çalışanların hakları başka bir derdimiz yok” şeklinde açıklamada bulundu.