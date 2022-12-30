Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04

Başkan Yıldırım: Gelir vergisi düzenlemesi kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyecek

BASK Adıyaman İl Temsilcisi Hacı Ahmet YILDIRIM vergi dilimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 20:50
28 Okunma
Başkan Yıldırım: Gelir vergisi düzenlemesi kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyecek

Gelir vergisi düzenlemesinin kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyeceğini, gelir vergisinin % 15’te sabitlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yıldırımaçıklamasında;

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin açıkladı. yeni düzenlemeye göre;

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıktı.

Yeni yapılan düzenleme kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyecektir. Yeni yapılacak ücret artışı ile yılın ilk altı ayında birinci, yılın son aylarına doğru da ikinci vergi dilimine girecektir. Kayıpların giderilmesi için kamu çalışanları için vergi dilimi % 15’te sabitlenmelidir." dedi..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teker: Bizi yıkmaya çalıştıkça güçleniyoruz
Teker: Bizi yıkmaya çalıştıkça güçleniyoruz
Yıldırım : Memur ve emeklilerinin ücretlerine 2023 yeniden değerleme oranı (%123) kadar artış yapılmalıdır
Yıldırım : Memur ve emeklilerinin ücretlerine 2023 yeniden değerleme oranı (%123) kadar artış yapılmalıdır
Başkan Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz
Başkan Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz
Yıldırım: Memur zammı eridi, enflasyon farkı aylık olarak verilmelidir
Yıldırım: Memur zammı eridi, enflasyon farkı aylık olarak verilmelidir
Yıldırım: Memur ve emeklileri beklentilerin de, tuik enflasyonun da altında bırakılıyor
Yıldırım: Memur ve emeklileri beklentilerin de, tuik enflasyonun da altında bırakılıyor
Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”
Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”
Tokur: “Sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin eksiklikleri mutlaka giderilmelidir.”
Tokur: “Sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin eksiklikleri mutlaka giderilmelidir.”
Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”
Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”
Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi
Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim