Başkan Yıldırım: Gelir vergisi düzenlemesi kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyecek

Gelir vergisi düzenlemesinin kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyeceğini, gelir vergisinin % 15’te sabitlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yıldırımaçıklamasında;

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin açıkladı. yeni düzenlemeye göre;

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıktı.

Yeni yapılan düzenleme kamu çalışanlarının kayıplarını gidermeyecektir. Yeni yapılacak ücret artışı ile yılın ilk altı ayında birinci, yılın son aylarına doğru da ikinci vergi dilimine girecektir. Kayıpların giderilmesi için kamu çalışanları için vergi dilimi % 15’te sabitlenmelidir." dedi..