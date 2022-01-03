Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız

“Enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak 2022 yılı artışları birbirine karıştırılmamalıdır” diyen tokur açıklamasında;

“Sayın Cumhurbaşkanının memur maaşlarına %2,5 puan ekleneneceğine yönelik açıklaması, memur maaşlarındaki erimeyi karşılamamakta ve bu rakamlar ekonomik gerçeklerle de bağdaşmamaktadır.

Bu noktada enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak 2022 yılı artışları birbirine karıştırılmamalıdır.

%22,46'lık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin 2021 yılından kalan mahsuplaşmasıdır.

Sn. Cumhurbaşkanının %2,5 oranındaki artışı ise 2022 maaş zammını %5+7'den %7,5+7'ye yükseltmiştir. Dolayısıyla 2022 yılında %7,5+7'lik zam memurlarımızın ve emeklerimizin ekonomik sorunlarını çözmekten uzaktır.

Ayrıca bu oranlar Türkiye Kamu-Sen'in ek zam talebini de karşılamamaktadır.

Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın ve emeklerimizin yaşanan yüksek oranlı enflasyondan korunması, alım güçlerinin yükseltilmesi için ek zam yapılması, refah payı verilmesi konusundaki taleplerimizde ısrarlı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.” Dedi.