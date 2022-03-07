Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.991,37
ALTIN
918,17
DOLAR
14,31
STERLİN
18,91
EURO
15,59

Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Tuba Sadioğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 10:22
81 Okunma
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”

Tuba Sadioğlu açıklamasında;

“Büyük mütefekkir Ziya GökalpKadın yükselmezse alçalır vatan, Samimi olmaz onsuz bir irfan."diyor. Bu güzel ve anlamlı söz tarihimizin her döneminde karşılık bulmuş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.

Fakat pozitif ayrımcılığın metinlerde kaldığı, taciz, şiddet ve cinayet gibi asla kabul edilemeyecek saldırıların rutinleştiği bir dönem yaşıyoruz.

Toplumsal hayatta kadınlarımız ağır sorunlarla karşılaşıyor; aynı şekilde çalışma hayatında da ağır sorunlarla yüz yüze kalıyorlar.

Daha geçtiğimiz haftalarda hamile bir hemşire arkadaşımız görev yaptığı esnada karnı tekmelenerek şiddete uğradı, Bir kadın doktorumuz boğulmaya çalışıldı.

İşte, evde, sokakta kısacası hayatın olduğu her alanda kadınların şiddete uğraması, üzerinde düşünülmekten ziyade acil çözüm üretilmesi gereken bir meseledir.

Bu meseleyi ötelemek Türk milletinin sosyolojisinde ağır tahribatlara neden olmaktadır. En sert tedbirler uygulanarak önlem alınmalıdır. Çünkü Türkiye’nin geleceğinin bağlı olduğu sosyal meselelerden birisi budur.

Bir diğer çözüme kavuşturulması gereken sorun ise çalışma hayatındaki olumsuzluklardır. Kadınların % 76’sı işyerinde cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmekteyken, %67’si ise cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmektedir.

Sağlık sektöründe görev yapan kadın sayısı daha fazla olduğu halde, yönetici olarak görevlendirmelerde kadınlar parmakla gösterilecek kadar azdır.

Aşırı iş yükü, sonu gelmeyen nöbetler aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Sözleşmeli kadro gibi ucube istihdam modelleri aileleri ayırmaktadır. Çalışan annenin en önemli sorunlarından olan ve zaman zaman trajedilere yol açan kreş eksikliğine kamu çare üretmelidir. Süt ve gebelik izni süresi arttırılmalıdır.

Pandemi döneminde özellikle sağlık çalışanı annelerin çocuklarının bakımı ile karşılaştıkları güçlükler, aile hayatlarına salgının olumsuz yansıması gibi durumlar da düşünüldüğünde kadınlarımızın çalışma hayatlarının aile vesosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türk kadını omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıktır.”

Türk Sağlık-Sen olarak özellikle ifade etmeliyiz ki, kadın sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında ve onların destekçisiyiz. Kadın kurultayları, araştırmalar ve anketler yaparak sorunları tespit ediyor ve çözüm öneriyor, üretiyoruz. Kadın komisyonlarımız aktif olarak illerimizde çalışıyor.

Biz diyoruz ki kadın çalışanlarımız sizler; sorunların çözümü için sendikal mücadelede aktif olarak yer almalısınız. Hizmet kolumuzda görev yapan tüm kadın çalışma arkadaşlarımızı birlikte mücadeleye ve haklarımızı beraber kazanmaya çağırıyoruz.

Sorunların çözülmesi, kadın çalışanlarımızın taleplerinin karşılanması temennisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.” Dedi.

Son Güncelleme: 07.03.2022 10:38
Anahtar Kelimeler:
Başkan Sadioğlu: Kadın Çalışanlarımızın Sorunları ÇözülmeliTürk SağlıkSen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Tuba Saidioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı
Adıyaman'da KESK üyelerinden toplu sözleşme tepkisi
Adıyaman'da KESK üyelerinden toplu sözleşme tepkisi
Tokur: Nimette de külfette de adalet istiyoruz
Tokur: Nimette de külfette de adalet istiyoruz
Teç-Sen’den ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ açıklaması
Teç-Sen’den ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ açıklaması
Başkan Osman İzci Kısa Sürede Çok İş Başardı
Başkan Osman İzci Kısa Sürede Çok İş Başardı
Tokur: Salgın gölgesinde kadınlar günü kutlu olsun
Tokur: Salgın gölgesinde kadınlar günü kutlu olsun
Aile Bakanlığının Emektarları Üvey Evlat Muamelesi Görmek İstemiyor
Aile Bakanlığının Emektarları Üvey Evlat Muamelesi Görmek İstemiyor
Karakuş: Kadın Kamu Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Üretilmeli
Karakuş: Kadın Kamu Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Üretilmeli
Osman İzci Öz Sağlık-İş Başkanlığı'na Atandı
Osman İzci Öz Sağlık-İş Başkanlığı'na Atandı
Tokur: Üniv. Hastanelerinde Ek Ödemede Hakça Bir Dağıtım İstiyoruz
Tokur: Üniv. Hastanelerinde Ek Ödemede Hakça Bir Dağıtım İstiyoruz
Kamu-Sen’den Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanına Ek Zam Mektubu
Kamu-Sen’den Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanına Ek Zam Mektubu
Tokur: “Çalışanın Hakkı Gecikemez”
Tokur: “Çalışanın Hakkı Gecikemez”
Tokur: 2020’de Maaşlar Enflasyona Tuş Oldu
Tokur: 2020’de Maaşlar Enflasyona Tuş Oldu
Tokur: “Ya Esnek Mesai, Ya Da Emeklerimizin Karşılığı Ödenmeli”
Tokur: “Ya Esnek Mesai, Ya Da Emeklerimizin Karşılığı Ödenmeli”
Tokur: Sorunlar Çözülmeli, Alın Terinin Karşılığı Teslim Edilmeli
Tokur: Sorunlar Çözülmeli, Alın Terinin Karşılığı Teslim Edilmeli
Tokur: “Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarında İyileştirmeler Yapmak İçin Neyi Bekliyorsunuz?”
Tokur: “Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarında İyileştirmeler Yapmak İçin Neyi Bekliyorsunuz?”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim