Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi

Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Kongre Salonunda yapılan kongreye, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, MHP il başkanı Hüseyin Özgün, MHP İl Başkan Yardımcıları İsa Tekin ve Mehmet Kurt, MHP merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Kaygusuz, Geçen Dönem MHP Milletvekili Adayı Selim Çakır Türkav Adıyaman İl Başkanı Yusuf babar ve davetli misafirler, delegeler, üyeler katıldılar.

M.Sait Dolgun, Zeynal Ekici, Murtaza Asma, Adem Seçilmiş Divanda görev aldılar.

Açılış Konuşmasını Fidan Karakuş’un yaptığı kongrede Ak Parti il başkanı Mehmet Dağtekin ve Başkan İrfan Tokur Konuşma Yaptılar.

N.İrfan Tokur yaptığı konuşmasında:

“Türk Sağlık-Sen’in İlimizde Bayraktarlığını yapan işyeri temsilcilerimiz,

Bugün şubemizin yeni bir 4 yılına şekil verecek olan Çok Kıymetli

Delegeler,

Saygıdeğer misafirlerimiz ve Basın mensupları,

Şubemizin olağan kongresine hoş geldiniz şeref verdiniz.

TürkSağlık-Sen ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresidir. “

BİZ;

• Hak aramada ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresiyiz.

• Adalete, hakka, hukuka, kul hakkına ve evrensel insan haklarına saygıya inanıyor, tüm insanların bu değerleri sahiplenmesi içinmücadeleyiönemle vurguluyoruz.

• Her alanda olduğu gibi, sendikacılıkta ahlakı savunuruz. Olaylara yaklaşım tarzımız, taşıdığımızainandığımız ahlaki değerlerimizle asla çelişmez.

• Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Bu değerlerintartışılmasına asla izin vermeyiz.

• Bu ülkede ve bu coğrafyadayaşayan, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlara saygı ve hizmet, değişmez hedefimizdir.

• Anadolu coğrafyasında, yaşama hakkımıza göz diken,

güveniçindeyaşamamıza engel olan tüm unsurlara köktenkarşıyız.

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Ulu ÖnderAtatürk’e, milli mücadele kahramanlarımıza saygı esastır. Tarihini saymayan, ecdadına değer vermeyen hiç kimseyle yolumuz kesişmez.

• Irkçıdeğiliz. Ayrılıkçı, bölücü değiliz. Biz tek kelimeyle vatanseveriz.

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezbütünlüğünü esas alan TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK VATAN, TEK BAYRAK ve TEK DİL ülküsünü tavizsiz savunan tek sendikayız.

Genel kurulumuzda bir araya gelmemizde birlikte hep beraber sendikamız için çalışacağımız anlamını taşımaktadır. Bizim için esas olan da budur Çünkü başarının anahtarı burada gizlidir.

Geride bıraktığımız dört yıl içerisinde şube yönetim kurulu üyelerimizden temsilcilerimize kadar yılmadan baskılara boyun eğmeden mücadele eden tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Hiçbirinizin hakkının asla ödenmeyeceğini de iyi biliyorum.

Bugün seçimlerimizi yapacağız. Yarın ise tek bir işimiz var o da çalışmak. Hiç durmadan duraksamadan çalışacağız, yorulmak kelimesini lugatımızdan çıkaracağız.

Olağan genel kurulumuzun öncelikle şubemize, teşkilatımıza ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” Dedi

Başkan Tokurun Konuşmasından sonra Yönetim Seçimine gidildi.

Tek listeyle girilen seçimde N. İrfan Tokur Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

Adıyaman Türk-Sağlık-Sen Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Şube Başkanı Nejden İrfan TOKUR

Başkan Yardımcısı (idari) Yusuf BABAR

Başkan Yardımcısı (Mali) Zeynal Abidin DEVRAN

Başkan Yardımcısı ( Teşkilat) Mahmut Şevket KARAASLAN

Başkan Yardımcısı (Eğitim) Fidan KARAKUŞ

Başkan Yardımcısı (Mevzuat) Abuzer ÖZAVCI

Şube Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler) İbrahim GÜLTEKİN

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Tuba SADİOĞLU Binnur YILDIRIM Tacettin HACIOSMANOĞLU Nurettin YALÇIN Yunus YAŞAR Ali KORKMAZ Müslüm KEKİL

DENETLEME KURULU (ASİL)

Mehmet ZAFER Hatice Banu BABAR Mehmet İshak SAYGILIER

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Mustafa YETİM Mahmut CANLI Fatma DEVRAN

DİSİPLİN KURULU (ASİL)

Bekir YOLCU Memet ÖZKAN Şükrü BAHÇE

DİSİPLİN KURULU (YEDEK)

Kasım İLİTER Abdurrahman Suat SUCU Serdar GÖKSU

ÜST KURUL DELEGE

Nejdet İrfan TOKUR