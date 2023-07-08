Adıyaman merkezde oto tamircide anahtarı üzerinde bırakılan 02 ADL 271 plakalı Emrah G., tarafından çalındı. Çalıntı otomobili tespit eden Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalıntı otomobille kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonucu Korupınar mahallesi Adıyaman yol ayrımında otomobilin önü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Emrah G., emniyete götürüldü. Çalıntı otomobil ise emniyete sahibine teslim edildi. Otomobilin sahibi polislere teşekkür ederek baklava ikramında bulundu.

Gözaltına alınan Emrah G., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın 7 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlendi.

Kaynak : PHA