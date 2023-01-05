Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Bursa Bölge Başkanı, CANVET Veteriner kliniği sahibi Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, soğuk havalarda içecek ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, vatandaşlara, soğuk havalarda içecek ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için herkesin evlerinin ve dükkanlarının kapısının önüne bir kap su bir kap mama bırakması çağrısında bulundu.

Sokak hayvanları için önemli açıklamalarda bulunan Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Bursa Bölge Başkanı, CANVET Veteriner kliniği sahibi Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanların kış mevsimi ile beraber gelen soğuk havanın getirmiş oldukları yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ bırakarak bizde sokak hayvanlarımıza destek olalım. Bu mücadelemizde siz sevgili hayvansever dostlarımızın desteği önce onlar, sonra bizler için çok değerli. Unutmayalım, hayat hep birlikte ve paylaşınca güzel” dedi.