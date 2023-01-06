Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Aynı zamanda TAD üyesi olan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Özge Kazma, anneler sağlıklı zayıflama tüyoları verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en sosyal ve yardımsever sivil toplum kuruluşlarından olan TAD, 2023’ün ilk toplantısını ‘güzellik’ temasıyla gerçekleştirdi.

Nevale Özlüce’deki toplantının konuşmacı konuğu aynı zamanda TAD Bursa Şubesi üyesi olan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Özge Kazma idi.

Özellikle bölgesel zayıflama ve sağlıklı kilo verme konularında üyelerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Kazma, 2023’ün herkesi daha da güzelleştirmesini diledi.

Organizasyondan elde edilen gelir, TAD Bursa Şubesi’nin okuttuğu üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlandı.