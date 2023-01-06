Bursa'a Yıldırım Belediyesi, konsept kütüphanelerine bir yenisini ekleyerek ilçenin ilk çocuk kütüphanesini Yıldırım’a kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katını yeni nesil kütüphaneye çevirip Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni ilçeye kazandırdı.

Çalışmaların devam ettiği Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi kısa sürede tamamlanıp minik kitap kurtlarının hizmetine açılacak. Aynı anda 40 kişinin faydalanabileceği 6-13 yaş grubuna hitap edecek kütüphanenin bünyesinde; 5 bin kitap bulunacak ve düzenlenecek atölye programları ile çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.

Bireylerin erken yaşta kitapla ve kütüphaneyle tanıştırılmasının önemli olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın küçük yaşta kitapla tanışması, atölye programlarıyla sosyalleşmesi adına Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni Yıldırım’a kazandırmayı amaçlıyoruz. Küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız çocuk kütüphanemiz 5 bin eserlik koleksiyonu ve planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacak. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacak. Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.