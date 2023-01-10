AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi olan Mustafa Esgin, ziyaretler kapsamında İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin konular ve sağlık yatırımlarından da bahseden Esgin, dijital medyanın gelişmesi ve desteklenmesi konusunda da talep ve beklentileri dinledi.

Mesut Demir’in genel başkanlığındaki İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun merkez binasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye’den Bulgaristan Filibe’ye ilk kez tarifeli uçuşun 18 Şubat’ta başlayacağının müjdesini verdi.

Haftada 2 kez karşılıklı olarak İstanbul Sabiha Gökçen’den Pegasus firması ile Plovdiv uçuşlarının 18 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacağını duyuran Milletvekili Esgin, Bursa-Plovdiv uçak seferleri için de Bursa’daki havayolunun canlandırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Esgin, bu konuda THY ile Anadolujet ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

MEMLEKET HASTANESİ ŞUBAT’TA İHALE EDİLECEK

Ziyarette sağlık yatırımlarından da bahseden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa’nın 17 ilçesindeki tüm hastanelerin yenilendiğini belirterek, Şehir Hastanesi’nin özellikle pandemi döneminde Bursa’da önemli bir açığı kapattığını söyledi. Yeni yatırımların en önemlilerinden biri olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin ikinci bir şehir hastanesine dönüşeceğini ifade eden Esgin, bin 300 yataklı hastanenin bu yıl içerisinde bitirileceğini söyledi. Şehir Hastanesi’nin devreye girmesiyle kapatılan Memleket Hastanesi’nin renovasyon projesinin tamamlandığını kaydeden Esgin, Anıtlar Kurulu onayından geçtiğini ve Şubat ayında ihaleye çıkarılacağını belirtirken, bu konudaki desteklerinden ötürü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür etti.

“BASININ DAİMA YANINDAYIZ”

Öte yandan milletin doğru ve güvenilir haber alması için görev yapan basın mensuplarının daima yanında olduklarını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, dijital medyanın gelişmesi ve desteklenmesi noktasında talep ve beklentilerini de dinledi.

Ziyaretinden ötürü Milletvekili Esgin’e teşekkür eden İGF Genel Başkanı Mesut Demir, federasyon ve dernek yönetimi olarak sürdürdükleri çalışmaları paylaştı.

Kamuoyuna internet gazeteciliği ve dezenformasyon yasası olarak bilinen, uzun süredir mücadelesi verilen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği" ile ilgili internet medyalarında çalışan meslektaşlarının özlük haklarına kavuştuğunu belirten Genel Başkan Demir, Anadolu illerinde yayın yapan internet medyalarının gücü tartışılmaz olduğunu söyledi.

Basın İlan Kurumu’nun 13 Ocak’taki genel kurulda görüşülmesi beklenen internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik taslağının da İGF önerileri çerçevesinde gözden geçirilmesini isteyen Demir, hem kamu, hem de internet medyaları yararına olacak bu yönetmelik konusunda da siyasi yönden destek beklediklerini ifade etti.