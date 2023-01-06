Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2023 yılının ilk meclis toplantısını yeni binada gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde bir devir sona erdi. İlk defa 1998 yılında Mayıs ayı meclis toplantısının yapıldığı Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Meclis Salonu, 2023 yılının ilk meclis toplantısının yeni binada yapılmasıyla emekliye ayrıldı.

25 yıldır kullanılan meclis salonunda meclis son kez 2022 yılı Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde yer alan yeni meclis binası, yapılan 2023 yılı Ocak ayı meclis toplantısıyla ilk kez meclise kapılarını açmış oldu.

2023’ÜN İLK MECLİSİ YENİ BİNADA TOPLANDI

Yeni binasında ilk kez toplanan İnegöl Belediye Meclisi gündemindeki 9 maddeyi görüşülerek karara bağladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ayağa kaldırmanın çok kolay olmadığının altını çizerek, "Bu bölge Yaşam Alanı ve Kent Meydanı dediğimiz güzel bir merkez olacak. Karşı tarafta da Merkez Park projesiyle bütünleştiğinde şehrimizin merkezi bir cazibe merkezine dönüşmüş olacak. Bizler için önemli olan bu mübarek Cuma gününde, yılın da ilk meclisini burada dualarla başlatarak bir başlangıç yapalım istedik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

45 MECLİS ÜYESİ KAPASİTELİ

45 meclis üyesi kapasiteli salonda şu anda ihtiyaçları kadar masaları kullanıma aldıklarını belirten Başkan Taban, "Nüfus 500 bin üzerine çıktığında meclis üyesi sayısı 45 oluyor. Bizim şu an nüfusumuz 300 bin bandında. Ancak ihtiyaç halinde hemen masaları arttırabiliriz" diye konuştu.