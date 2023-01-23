Kabine toplanıyor... Gündemde yeni yapılandırma paketi var.

Vergi ve sigorta primi borçlarıyla bazı cezalar için beklenen yapılandırmanın detayların görüşüleceği toplantıda netleşecek.

Beklenen yapılandırma paketine 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar dahil olması bekleniyor

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek. Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamına alınacak.

Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacak.

Toplantının gündeminde ayrıca başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif ve anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takviminin yanı sıra dünya gündemi de değerlendirilecek konular arasında bulunuyor.