BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, kritik kararı TV 100'de katıldığı Ece Üner ile Ana Haber programında açıkladı.

BTP olarak seçimlere katılmama kararı aldıklarını duyuran Baş, listelerini verdiklerini ve geri çekeceklerini söyledi.

"Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz" diyen Baş, "Yaptığım araştırmalarda barajı geçebilen pozisyonda değiliz. Barajı geçemeyeceksek bu seçime girip, iktidarın meclis aritmetiğinde üstün olmasını istemediğimden dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu vermek durumunda kaldık. Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz." diye konuştu.

https://twitter.com/BTP_Parti/status/1645461561555681282

6'LI MASANIN KARARINA KARŞILIK YAPTIĞI AÇIKLAMAYI ALINTILAYARAK MESAJINI VERDİ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yayın sonrasında yine sosyal medya hesabından, 6'lı masaya dahil olmak istediği 14 Kasım 2022 tarihinde 6'lı masanın BTP hakkındaki kararı sonrasında yaptığı "Gençleri iyi tanıyın kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" paylaşımını alıntılayarak, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık..." diyerek özetledi.

https://twitter.com/huseyinbas_BTP/status/1645473519147286536