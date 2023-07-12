Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında oluşturdukları grupla ilk kez toplandı. İki genel başkan gruplarına ilk kez hitap etti.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekillerinin katılımıyla parlamentonun altıncı grubu olan Saadet Meclis grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, grup kurmalarını “siyaset kulvarında yeni bir milat” olarak tanımladı, iktidara ekonomi politikaları üzerinden yüklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da TBMM’nin yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayında verecekleri ilk yasa teklifinin “Siyasi Ahlak Yasası” olacağını bildirdi.

Saadet grubunun ilk toplantısını Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “vira Bismillah” sözleriyle açtı.

20 milletvekili olan Saadet grubunun ilk toplantısında partililer salonu tamamen doldurdu.

https://youtu.be/Kgdo_0oajSs

“Bilge başkan” sloganları eşliğinde kürsüye ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu geldi.

Davutoğlu ve Gelecek Partisi yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu,“Bugün itibariyle siyaset kulvarında yeni bir milat sözkonusudur” dedi. Milli Görüş’ün artık Meclis’te grup olarak temsil edildiğine işaret eden Karamollaoğlu, isim vermeden iktidar partisini eleştirerek, “Nasıl ki; Saadet Partisi Milli Görüş’ün siyaset zeminindeki ikametgahı ise Bu Meclis Grubu da; Milli Görüş siyasetinin ve onunla beraber yol yürümeyi özümseyenlerin Meclisteki karargahıdır. Bu Meclis Grubu; Muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın özümsediği, dert ve hedef edindiği adil devlet, insanca yaşam, adil paylaşım ideallerinin Meclis Grubu’dur. Milli Görüşü gömlek zannedip çıkaranlar, mülkiyet sanıp maliklik iddiası ortaya koyanlar; siyaseti ahlaklı yapma gayretimizi, insan temelli siyaset yapma hasletimizi ne anlayabildiler, ne de kavrayabildiler" dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, seçim sürecine de işaret ederek, “ Yalan ve iftirayla seçim kazanıyorlar, talanla ekonomi yönetiyorlar, demek mümkün” görüşünü dile getirdi.

DAVUTOĞLU'NA "KONYA SENİNLE GURUR DUYUYOR" SLOGANI

Karamollaoğlu’nun konuşmasını tamamlamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Konya seninle gurur duyuyor” sloganları ile kürsüye geldi.

Muhalefetin kendi iç hesaplaşmasını yaparken ciddi bir savrulma yaşadığına vurgu yapan Davutoğlu, “Altılı Masa’nın kazanımlarını tehdit eder hale geldi. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Milletin iradesini tartışmayalım, millet bize ne demek istedi onu konuşalım. Biz şu sonuca vardık, milletin verdiği mesaj, “Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız” dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda 1 hafta içinde tutum değiştirmesini eleştiren Davutoğlu, “Peki, ne tavır koydunuz Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı İsveç’le ilgili olarak, bunların tavrı yok, bunların duruşu yok, bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok, bunların manevi mirasa sahip çıkması yok. Sebebi çok açık; Biden’la bir görüşme yapabilmek için bu tavizler verildi ve bundan sonra Sayın Erdoğan’ın ilk hedefi, Washington’a 15 dakika, 1 saat de olsa gidebilmektir” dedi.