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Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX’in uyduları Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir çok kentinde görüldü.

25 Eylül 2022 Pazar 21:25
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Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX’in uyduları Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir çok kentinde görüldü.

Akşam saat 19.15 gibi Adıyaman’da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular, gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: iha
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