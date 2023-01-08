Tarımsal sıkıntılar iklimin değişmesi noktasında başladı diyen Ziraat Mühendisi Gizem Bilgili,"Onun akabinde stok sorunları, Ukrayna-Rusya savaşlarının patlak vermesiyle ithalatın durması, iklim kriziyle birlikte bunları tetikleyen enerji ve bilim kriziyle beraber bütün dünyadan etkilenen bu durumlardan kaynaklı da tarımda da çok büyük sıkıntılar oldu. Biz maalesef 2022’yi tarımsal üretim noktasında kötü kapattık. İklim değişikliğinin çok büyük bir etkisi zararı var" şeklinde konuştu.

"Üreticiler büyük sıkıntı yaşıyor"

Yağışların gecikmesiyle sorunların artarak devam ettiğini ve mevcut buğdayların ise sararmaya başladığını aktaran Bilgili,"Bu yıl yağışların ne zaman olacağı belli değil, daha yağışlar inmedi. Bu anlamda hastalık ve zararların artması kaçınılmaz. Buğdayda sararmalar attı. Mesela Kahta bölgesinde zararlar her geçen gün artıyor. Sıcaklığın eksiye düşmemesi, suların birikmemesi yağışların olmaması gibi sıkıntılardan dolayı şu an hastalık ve zararlarla mücadelede üreticiler büyük sıkıntılar yaşıyor. Bununla beraber gübre ve ilaçlardaki zam oranlarının etki etmesi, gıda krizinin oluşması, maliyetlerin yükselmesi derken üretimin iklim kriziyle beraber çok büyük sıkıntılar oldu. Bu gidişatın düzeleceğine ben inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Yapımı devam eden barajlar bitince, sulama sıkıntısı bitecek”

Yapımı devam eden 4 barajın bitimiyle hızlı bir şekilde sonuç vermesini beklediklerini aktaran Bilgili, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman ilimizde yapımı devam eden dört tane baraj var, bunların en hızlı bir şekilde sonuç vermesini bekliyoruz. Eğer barajlar sonuç verirse Adıyaman ili ve ilçeleri arasında sulama ile alakalı çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Tabi ki; sadece barajlar yeterli değil, yeterli su kaynağımız olacak ama iklim krizini biz sadece ülke il bazında yaşamıyoruz. Bütün dünya iklim krizinden geçiyor o yüzden bizim gerçekten doğayı çevreyi korumaya ihtiyacımız var. Yeşil bülten olarak zaten bütün dünya ülkemiz güzel çalışmalar yapıyor. Bunun daha da artmasını istiyor ve bekliyorum, artacağını da düşünüyorum. Sadece bizim ülkemiz değil bütün dünya da aynı sıkıntılar mevcut"

"Kimyasal atıklar geri dönüşüme kazandırılmalı"

Anız yangınlarının toprağa verdiği zarar ile kimyasal atıkların geri dönüşüm ile zararlarının en az seviyeye indirilmesi gerektiğini ifade eden Bilgili,"Bunu herkes için söylemiyorum ama bütün ülke genelinde anız yangınları oluşuyor. Çukurova bölgesinde de oluşuyor. Üreticiler bu yolun daha kolay olduğunu düşündüğü için bu yola başvuruyorlar. Ama bununla beraber gelişen orman yangınları iki senedir çok büyüklerini yaşadık. Bununla birlikte bitki örtüsü bozuluyor iklim krizi oluşuyor, yansıması olarak da üreticilere temel gıda üretiminin üretiminde bazı sıkıntılar yaşatıyor. Tabi ki bilinçli olmak çok önemli arazilere gidiyorum. Kontrol yaptığımızda kimyasal ilaç atıklarının arazilere atıldığını görüyoruz. Bütün hepsi için söylemiyorum ama bazı üreticilerin arazilerinde var. Biz tabi ki uyarılarımızı yapıyoruz. Bunun için düşüncem bazı illerde yapılanların Adıyaman’da da yapılmasını istiyorum. Şunun gibi; Geri dönüşümlü nasıl ki pil plastiklerle ilgili nasıl atıkları topluyorsak kimyasal atıklarla da alakalı mevcut olan firmalar var. Kamu kurumları, belediyelerle ve özel sektörle koordineli iş birliği olursa hem üreticileri caydırmak hem de teşvik etmek amaçlı bu kimyasal atıklarının bir yerde toplanılması ve geri dönüşüm gönderilmesidir. Bazı çok zehirli olanlar imha ediliyor. Diğer kimyasallar üçlü yıkamadan geçirilip kazandırılabiliyor bu şekilde yapabiliriz. Bilinçli olmaktan kastım eğitimler seminerler teşvik edici sertifika ödül olabilir. Bunların üreticileri bu anlamda tetikleyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.