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Vali Çuhadar’dan şehit ailesine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu geçtiğimiz Ağustos ayında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin Besni ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 11:53
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Vali Çuhadar’dan şehit ailesine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu geçtiğimiz Ağustos ayında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin Besni ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar’a Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Kuran-ı Kerimin okunduğu ziyarette Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, dualarla yad edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin annesi Fatma Bali’yle sohbet ederek çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, acılı anneye başsağlığı ve sabır dileyerek “Hakan sizin evladınız bizimde kardeşimizdir. Bizi de bir evladınız olarak görün. Şehidimiz canını kutsal vatan için feda etmiş ve makamların en şereflisine yükselmiştir. Allah O’na ve bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Şehidimizin en kıymetli emanetleri olarak sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Kapımızda gönlümüzde her daim sizlere açıktır. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Hakan kardeşimiz başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 04.09.2021 14:47
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