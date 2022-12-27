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Türk Müziği Korosu Büyük İlgi Gördü

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu Konseri büyük ilgi gördü.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:45
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Türk Müziği Korosu Büyük İlgi Gördü

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Besni İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet Emre, Besni Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demire, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, kurum ve daire amirleri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Arslan,"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Türk Müziği koroları kurulması istenmişti. Bizde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlerimizle birlikte oluşturduğumuz hareket planı çerçevesinde ilçemizdeki her derece ve türden eğitim, öğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmeni arkadaşlarımız öncülüğünde Ekim ayı içerisinde daire amiri, idareci, öğretmen, öğrenci, ev hanımı, esnaf, din görevlisi kısaca toplumun her kesiminden müziği gönül vermiş kardeşlerimizle koromuzu kurduk. Koromuzun her bir görevlisinin büyük fedakarlıkları ile aylardan beri haftanın birçok günü çalışma ve provalarımızı gerçekleştirerek bu güne geldik" diye konuştu.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Belediye Başkanı E. Mehmet Emre ve İlçe Kaymakamı Çağlar Partal birer konuşma yaparak koroda görev alan ve emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Türk Müziği korosu bir birinden güzel eserleri seslendirerek konsere katılanlara eşsiz bir gece yaşattı. Katılımcıların da eşlik ettiği şarkılarla unutulmaz bir gecenin yaşadığı konser büyük beğeni görürken konser sonunda Kaymakam Çağlar Partal, koro üyelerini temsilen şef Cem Önal’a çiçek takdiminde bulundu.

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Türk Müziği Korosu Büyük İlgi Gördü
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