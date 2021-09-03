Şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen babaya özel hediye - Videolu Haber

İlçeye bağlı Çakırhüyük Beldesinde ailesiyle birlikte yaşayan 6 çocuk babası Mustafa Çolak’ın (58), 7 ay önce şeker hastalığı nedeniyle sol ayağı kesildi. Koltuk değnekleriyle hayata tutunmaya çalışan babanın durumunu öğrenen Adıyamanlı İş İnsanı Sinan Karahan, harekete geçti.

Akülü tekerlekli sandalyeyi Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, İş İnsanı Sinan Karahan, CHP Besni eski İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Haci Ali Temel, Mustafa Çolak’ı yaşadığı evde ziyaret ederek, teslim etti.

“Dünyalar benim oldu”

Akülü sandalyesine kavuşan Mustafa Çolak, “Şeker hastasıyım, yedi ay önce ayağımı kestiler. Evden dışarı çıkamıyordum. Birileri gelip götürürse gidebiliyordum. Aynı zamanda da diyaliz hastasıyım ve haftada üç gün diyalize giriyorum. Hiçbir çarem ve akülü tekerlekli sandalye almak için imkanım yoktu. Bana bu akülü tekerlekli sandalyeyi hediye eden Sinan Karahan’a ve buna vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Dünyalar benim oldu. En azından evden dışarı çıkabilirim. Dostumu ahbabımı görebilirim. Benim için çok büyük bir şeref oldu" dedi.

Belediye Başkanı Ali Yılmaz ise, “Mustafa abimizin çok büyük bir eksiğini tamamladık. Abimiz eli ayağı olmadan evde oturuyordu, fakat artık bir eli bir ayağı var. Buna vesile olanlardan ve Sinan Karahan abimizden Allah razı olsun. Mustafa abimize el ayak olarak akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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