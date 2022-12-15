Şampiyon öğrenciler Demirel’i ziyaret etti

Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleşen Yıldız Kızlar Voleybol il finallerinde, Çetinkaya-Biran Şendil Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman Şampiyonluğunu elde eden öğrencileri makamında ağırladı.

Okul Müdürü Hamdi Nariçi ve öğretmenleri ile ziyarete gelen şampiyon öğrenciler, kupa ve madalyalarını Demirel’e sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve şampiyonluk için de öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Demirel, "Okulumuzun elde etmiş olduğu başarı için öncelikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte bizleri bölge şampiyonasında gururla temsil edeceklerinden hiç şüphe duymuyorum. Çünkü onların gözlerindeki sevinç ve ışık bunu gösteriyor. Her ne sonuçla gelecek olursa olsunlar, bizlere bu gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca Demirel şöyle devam etti; "Onların daha ileriye ulaşmaları konusunda elimizden gelen çaba ve desteği sürekli sürdüreceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Şimdiden bölge yarışmalarında elde edecekleri sonuçların ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum"

​Ziyarette daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.



Kaynak:PHA