Otomobil fıstık bahçesine devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi.

Gölbaşı yönüne ilerleyen Meryem K., idaresindeki 10 AEN 351 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan fıstık tarlasında devrildi. Kazada sürücü Meryem K., ile yanındaki eşi Sadullah K., ile çocukları Mustafa K., yaralandı.

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri tarafından şarampole yuvarlanan otomobilden çıkarılıp ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.