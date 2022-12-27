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Milli Eğitim Müdürü Demirel'den Ali Erdemoğlu'na Teşekkür Plaketi

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, eğitime verdikleri destekten dolayı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:29
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Milli Eğitim Müdürü Demirel'den Ali Erdemoğlu'na Teşekkür Plaketi

Ziyaretten ve plaketten dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’e teşekkür eden hayırsever Ali Erdemoğlu, eğitim yatırımlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Ülkenin dört bir yanında yarattıkları istihdam olanakları ve ülke ekonomisine verdikleri katkı ile adından sıkça söz ettiren hayırsever Erdemoğlu Ailesi, hayır işlerinde de öncü olmayı sürdürüyor. Yapılan hayır işlerinde de en büyük payı eğitime ayıran Erdemoğlu Ailesi bu kapsamda çok sayıda eğitim yuvasını Besni’ye kazandırdı. Özellikle bu eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan; kaynak kitaplar, deneme sınavları, Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Robotik Kodlama Atölyesi ve öğrencilerin kullanacağı spor malzemelerinin temini konusundaki eğitim yardımları, ilçe halkı ve eğitim çalışanları takdirle karşılandı. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de bütün eğitim çalışanları, öğrenci ve velileri adına, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'na teşekkür ederek plaket takdim etti.

Demirel: İlçemizin her alanında kıymetli ailemizin izini görüyoruz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mehmet Demirel,"Bütün vatandaşlarımızın da bildiği gibi; ilçemizin her alanında kıymetli ailemizin izini görüyoruz. Özellikle eğitim yatırımları konusunda önemli ölçüde veren el olmuşlardır. Tabi ki kendilerine bir teşekkür ederek onların yardımlarının karşılığını vermiş olmayacağız. Bizim asıl göstergemiz; iyi eğitimli, görgülü, ülkesine her alanda hizmet edecek bireyler yetiştirmek olacaktır. İnşallah bizler de elimizden gelen gayreti göstererek bunda pay sahibi olacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimiz adına; ilçemiz eğitimine kazandırmış oldukları sayısız kurum ve eğitime vermiş oldukları sınırsız desteklerden ötürü kendilerine bir kez daha teşekkür ederek, ömürlerinde sağlık afiyet ve başarı diliyorum" dedi.

“Babamızın vasiyetini elimizden geldiğince yerine getiriyoruz”

Ziyaretten ve plaketten dolayı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’e teşekkür eden hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu ise eğitim yatırımlarının bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Erdemoğlu,"Allah bizlere ömür verdiği sürece bu yatırımlarımızın devamı gelecektir. Rahmetli babamızın bize bir vasiyeti vardı; ‘Ne yaparsanız yapın, servetin sınırı yok mükâfatı vardır. Sağlığınızda eser bırakın’ Biz de babamızın bu vasiyetini elimizden geldiği kadar Erdemoğlu Holding olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Müdürümüz Mehmet Demirel nezdinde bizleri buna layık gören bütün eğitim çalışanlarına da teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2022 12:32
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Milli Eğitim Müdürü Demirelden Ali Erdemoğluna Teşekkür Plaketi
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