Merinos Mustafa Rabuş Camii törenle ibadete açıldı

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılan tören Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Halil Mazıcıoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman il Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan,"Öncelikle hepinizin huzurunda başta Erdemoğlu Ailesi ve Camimizin yapımında bizi cesaretlerinden, temelini atmamıza vesile olan Merhum Mustafa Rabuş Amcamıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Merinos Haci Mustafa Rabuş Cami açılış konuşmasını yapan Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, “Bu gün burada 2018 tarihinde yapımına başladığımız Merinos Haci Mustafa Rabuş Camimizin açılış töreninde bir aradayız. Öncelikle Ben Burada hepinizin Huzurunda Başta Erdemoğlu Ailesi ve Camimizin yapımında bizi cesaretlerinden, temelini atmamıza vesile olan Merhum Mustafa Rabuş Amcamıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyin bir hikayesi var bizim camimizin de bir hikayesi var. Bir gün Mustafa amca yanıma geldi ve bir cami yaptırmak istiyormuşsunuz başkan dedi. Bende nasip olursa sanayimizin bir camiye ihtiyacı var dedim. Mustafa amca bu camiyi ben yaptırayım dedi.

Mustafa amca başlangıçta caminin parasının hepsini karşılamayı düşünüyordu. Ancak gelişen süreçte planladığımız gibi olmayınca devreye merhum Mehmet Erdemoğlu amcamızın sağlığında bana vermiş olduğu sözü aklıma geldi. Bende bu sözü vekili Ali Erdemoğlu’na ilettim. Ali Erdemoğlu da Başkan babamın bana böyle bir vasiyeti yok haberimde yok dedi. Bende koca başım ile yalan mı söylüyorum dedim. Şu şansa bak beni unutmuş demek ki dedim. Ali Erdemoğlu da tamam ağam madem öyle ise babamızın vasiyetine sahip çıkmak bizim de boynumuzun borcu. Sen topladığını topla geri kalanı biz tamamlarız sözünü verdi. Camimizin yapım sürecinde Ali Erdemoğlu yapım maliyetimizin yüzde yetmişini karşıladı. Camimizin yapımı aksamadan tamamlandı ve sonuç bu gün açılışını yapıyoruz. Demem o ki, Erdemoğlu Ailesi Besni’mizin Allah ve Devletimizden sonra ki velinimetidir. Bu gün Besni’ye nerden baksanız her alanda bir eserini görürsünüz. Hepinizin huzurunda tekrar bu güzel insanlara başta Camimizin temelini atmamıza vesile olan Merhum Mustafa Rabuş Amcamıza, vasiyetiyle tamamlanmasına vesile olan Merhum Mehmet Erdemoğlu Amcamıza Rahmet ve minnet duygularımızı iletiyor, Mehmet Amcamızın vasiyetini yerine getiren Değerli büyüğümüz Ali Erdemoğlu’na ve tüm Erdemoğlu ailesine bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum"dedi.

Rabuş: Camimiz sanayi esnafımıza hayırlı olsun

Daha sonra konuşan Halil Rabuş ise, "Emeği geçen Erdemoğlu ailesine ve diğer yardım severlere ve rahmetlik Mustafa Amcama yapmış oldukları bu yardımdan dolayı, getirdikleri bu eserden dolayı teşekkür ediyor cümle geçmişlerine rahmet diliyorum.

Besnili hemşerilerim amcamdan bana kalan ailesine kalan onun demokrat kişiliği ve mesleğidir. Her ne kadar kendisi faydasız gözükse de de bu eserin meydana getirilmesinde başlangıç olarak Erdemoğlu ailesinden söz alaraktan işe başladı. Hemşerilerime ve şu an içinde bulunduğumuz sanayi sitesine hayırlı uğurlu olmasını diliyor yaptıkları ve yapacakları ibadetlerin kabuk olmasını Allahtan yad ediyorum" şeklinde ifade etti.

Çuhadar: Her ile ve ilçeye bir Erdemoğlu lazım

Son olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise şunları söyledi:

"Bu güzel günde bu güzel eserin açılışında aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Her ile ve her İlçeye Erdemoğlu ailesi gibi bir aile lazım. Her zaman söylüyorum ne zaman bir ihtiyaç olsa Valisi, Kaymakamı, Belediye Başkanı, il ilçe Başkanı belki milletvekili telefon açıp Erdemoğlu böyle bir ihtiyaç var dese bu zamana kadar ben hiç ihtiyacın geri çevrildiğini duymadım. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Dostoyevski’nin bir eserinde geçiyor ‘Dünyayı güzellik kurtaracak’ diyor. Sonra birçok iyilik hareketi bunu iyiliğe çevirdi dünyayı iyilik kurtaracak mottosuyla birçok hareket başladı. Evet, dünyayı iyilik kurtaracak, dünyayı iyiler sırtlayacak kötüler değil. İyilikle hareket eden Besni’mizi ayağa kaldırmak için var olan gücüyle ellerini taşın altına koyan bu güzel aileye teşekkür ediyoruz, ayrıca bu yapının başlangıcında şu anda aramızda bulunamayan Mustafa Rabuş amcamızı rahmetle anıyoruz. Çevremizde birçok zengin var ama ben onlara zengin demiyorum asıl zengin malını varlığını doğru yerlerde harcayabilen kişi zengindir. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından kurban ve kurdele kesimiyle birlikte camii ibadete açıldı.

