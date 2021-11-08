Mega Polietilen’den Adıyaman'a dev yatırım

CAN SUYU OLACAK!

Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını söyledi.

Yatırım, üretim ve istihdam sloganıyla yola çıkan Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne, üretim üssü olacak dev entegre tesisi kurdu.

600 KİŞİYE İSTİHDAM

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını ifade etti. Özhan, bölgeye yaptıkları dev entegre tesisle pandemiden sonra ortaya çıkan gerek Avrupa'da gerek dünyadaki tedarik ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılanacağını vurguladı.

AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Özhan ayrıca, pandemi sonrasında Türkiye'nin tekstil alanında özellikle Avrupa'nın üretim üssü olacağını öngörerek yatırım sürecini hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

160 MİLYON TL YATIRIM

'Sıfır atık' projesiyle yola çıkarak arıtma tesisiyle bölgede bir ilke imza attıklarının altını çizen Özhan, "Yatırım projesinin ilk etabı olan Örme Boya apreleme tesisine 160 milyon lira yatırım yaparak uluslararası rekabete hazır hale getirildi" diye konuştu.

İHRACAT ODAKLI ÜRETİM

Ülke ekonomisine ve üretime değer katmaya devam edeceklerini söyleyen Özhan, grup olarak zor koşullarda yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özhan, bu tesisle yıllık 12 bin ton boyalı kumaş üreteceklerini ve tamamen ihracat odaklı çalışacaklarını da sözlerine ekledi.