Kuduz nedeniyle 3 köy karantinaya alındı

İlçeye bağlı Dikilitaş köyünde Ali Çakmak'a ait köpek hastalanınca kuduz hastalığından şüphelenildi. Köye giden ekipler tarafından hasta olan köpek karantinaya alındı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Köpekten alınan numune Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan incelemede, kepeğin kuduz hastalığı tespit edildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi. Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı. Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.



Perre Haber Ajansı (PHA)