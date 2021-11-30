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Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kızılin’de ‘Lavanta yolu’ projesi hayata geçirildi.

30 Kasım 2021 Salı 10:56
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Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kızılin’de ‘Lavanta yolu’ projesi hayata geçirildi.

Kızılin Lavanta Yolu Projesi kapsamında lavanta fidanlarının dikimine Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlyas Yarımağa, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, ilçe Müftüsü Mehmet Ünsal, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, ilçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, proje kapsamında tek tek lavanta fidanı dikerek onlara can suyu verdi. Yapılan projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Nazlı Demir, “Yaklaşık 130 dönüm alanda lavanta bitkisini üç günlük süre içerisinde toprak ile kavuşturmuş olacağız. Buradaki amacımız hem kırsal turizmi desteklemek, bölgeyi turizm açısında cazip hale getirmek hem de yerelde kuru tarım yapılan arazilerde vatandaşa katma değeri yüksek olan ürünlerin tanıtımını yapmak. Lavanta bitkisi malumunuz son yıllarda ülkenin dört bir yanında hem turizm alanında önemli katkılar sağlıyor hem de tarımsal üretim anlamında katma değeri yüksek aromatik bitki olduğu için de çiftçiye önemli bir getirisi oluyor. Kızılin bizim için önemli bir destinasyon. Sadece Besni için değil Adıyaman’ın geneli için de önemli bir turizm merkezi olacak. Hedefimiz Kızılini orta vadede bölgemiz için GAP turları içerisinde önemli bir nokta haline getirebilmek.

Bizim hedeflerimizden biri de lavanta balı üretimini bu bölgede yaygınlaştırabilmek bu kapsamda önümüzde ki vadede bu alan ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapıp yöredeki arıcılarımıza bu bölgeyi tavsiye edeceğiz. Lavanta çok yıllı bir bitki yaklaşık 20 - 25 yıl bu topraklarda kalacak ilk üç yıldan sonra çiçek açmaya başlayacak ondan sonra ki süreçte bunların hepsi değerlendirilecek” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 30.11.2021 11:07
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