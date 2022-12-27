Kesmetepe Belediyesine anlamlı ödül

Törende Besni-Kesmetepe Belediyesi de Kadın Kooperatifi ve Kız öğrencilere burs projesiyle “Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında sunulan en iyi uygulama” kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye’deki belediyelere kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalara 13 kategoride ödül verdi.

Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenen törende Kesmetepe Belediyesi de Kadın Kooperatifi, Kız öğrencilere burs projesiyle “Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında sunulan en iyi uygulama” kategorisinde mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz; “Öncelikle böyle bir ödül verileceğinden bizim haberimiz yoktur. Belediyeye bir telefon geldi ve değerlendirilen 385 proje arasında belediyemizin ‘Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında sunulan en iyi uygulama’ kategorisinde ödül aldığımızı söyleyerek belgemizi gönderdiler. Biz şuan 30’u kız çocuğu olmak üzere 36 öğrenciye burs veriyoruz. Tabi biz veriyoruz derken bunları arkadaşlarımızla birlikte karşılıyoruz.

Bununla birlikte bizim bölgemizde başlatmış olduğumuz bir proje vardı. 50 kadın arkadaşımıza İŞKUR destekli iş verdik. Hem meslek öğrendiler hem maaşlarını aldılar. Şimdi de bu 50 arkadaşımızdan 20’si burada bir firmayla anlaştık Şubat ayında inşallah orada işe başlayacaklar. Tüm bu çalışmalarımızdan dolayı bizlere bu ödülü layık gördüler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.