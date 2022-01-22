Kaymakam Demir’den kar uyarısı

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir Pazar gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ve soğuk hava ile ilgili vatandaşları uyardı.

Kaymakam Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren bölgemizde, ilçemizde yeni bir kar yağışı dalgası meydana gelecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, acil ve zorunlu durumlar dışında yola çıkmamalarını, araçlarına kış lastiği takmaları zincir bulundurmalarını, özellikle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gereken tedbirleri almalarını önemle rica ederim" dedi.

iha