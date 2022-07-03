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Kaymakam Demir köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Videolu Haber

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir, köylerdeki yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

03 Temmuz 2022 Pazar 09:52
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Kaymakam Demir köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi - Videolu Haber

Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Hacıhalil  ve Yoldüzü köylerdeki yapımı devam eden alt yapı ve kilitli parke taşı döşemesini inceleyerek bilgi aldı.
Köylerdeki çalışmaları yerince inceleyerek bilgi alan  Kaymakam Nazlı Demir, “İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ile birlikte çalışmaları devam eden köylerimizi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımızla istişarelerde bulunduk. Hakikaten bu Türkiye'de belki de eşi benzeri bulunmayan bir proje icra ediliyor. Çetintepe Barajı'nın sulama sahasında uygulanan toplulaştırma kapsamında Besni’de yaklaşık 36 tane köy ve mezra kanalizasyon çalışmaları da yine toplulaştırma kapsamında İdaresi tarafından yürütülüyor.”dedi.
Besni ilçesinde altyapı sorunu olan köy kalmayacağını ifade eden Kaymakam Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu örnek bir proje bu kapsamda bizim bu yılki çalışma ile beraber inşallah Besni’de altyapı sorunu olan köyümüz kalmayacak Bununla birlikte hedefimiz kısa vadede alt yapısı tamamlanan tüm köylerimize kilitli parke taşı ile buluşturup daha yaşanabilir bir hale getirmek hedefimiz bu anlamda başta Sayın Valimiz Milletvekillerimiz ki özellikle Ahmet Aydın beyefendi sağ olsun konunun bizzat takipçisi İl Genel Meclisi Başkanımız İl Genel Meclis üyelerimiz hepsi bu işin peşinde bizler vatandaşımıza daha yaşanabilir bir ortam oluşturmanın hedefindeyiz ülkemiz gittikçe bu anlamda çıtasını yükseltiyor. Biz de Besni olarak buna ayak uydurmaya çalışıyoruz yaz dönemi yatırımların hızlı bir şekilde icra edildiği hayata geçirildiği bir dönem Bu dönem bizim için inşallah bereketli geçecek. Ben emeği geçen destek veren herkese teşekkür ederim.”

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 03.07.2022 11:09
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